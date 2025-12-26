Bakan Uraloğlu: Hatay Havalimanı’ndaki tüm çalışmalar 2026’da tamamlanacak

Bakan Uraloğlu, "Bu yıl Kıbrıs ve Düsseldorf seferleriyle havalimanımızda dış hat uçuşlarını da başlattık. Ayrıca, depremde zarar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımızı da tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda Hatay Havalimanımızın 3 bin metre uzunluğundaki ana pistindeki kaplama beton imalatlarımız devam ediyoruz. Bununla birlikte çevre güvenlik yolundaki yenileme çalışmalarımızı, terminal binası ve lojman binalarındaki güçlendirme imalatlarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracak önemli bir aşamaya daha geçmiştik. Yeni itfaiye binası, ana nizamiye binası, ilave apron ile kamu havacılık apronu ve bu alanların altyapısını kapsayan muhtelif binaların yapımı ve apron genişlemesi çalışmalarına fiilen başladık. Bu çalışmalar kapsamında mütemmim binalarda zemin iyileştirme yöntemi olarak belirlenen fore kazık imalatlarımız devam ediyor. İlave apron sahalarında ise kazı ve dolgu işlemlerini tamamladık, üstyapı çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı içiresinde tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay'da yürüttüğümüz çalışmalar elbette sadece hava yoluyla sınırlı değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hatay'ımızı ulaştırmanın tüm modlarında eş zamanlı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biz, Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ulaşımı bir bütün olarak görüyoruz. Bu nedenle Hatay'daki her bir çalışmamızı, birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz" diye konuştu.