Bakan Uraloğlu: Havalimanı sayımızı 60’a çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürler Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"DHMİ Başmüdürler Toplantısında alınacak kararların başta havacılık sektörümüz olmak üzere tüm sektör paydaşları ve aziz milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

HAVACILIK TARİHİ VE VİZYON

Değerli arkadaşlar, ülkemizin sivil havacılık serüveni 1933'e uzanıyor. ilk ticari havalimanımız Ankara Güvercinlik'te, terminal olarak birkaç çadırdan ibaret mütevazı bir başlangıçla yola çıkmıştık. o gün, imkanlar sınırlı; hayaller ise sınırsızdı. ancak o hayaller 2002'den bugüne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız cesur adımlarla gerçeğe dönüştü.

HAVAYOLU POLİTİKALARI VE ALTYAPI BÜYÜMESİ

İç hatlarda rekabeti serbest bırakarak "Havayolu halkın yolu olacak" dedik ve Türk sivil havacılığına tarihinin en büyük büyüme dönemini yaşattık. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı silbaştan yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız.

PİST VE TEKNİK KAPASİTE ARTIŞI

Ayrıca yenilediğimiz ve yeni inşa ettiğimiz havalimanlarımız sayesinde uçaklarımızın iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarımızda da dikkate değer bir yükseliş var. 2002 yılında sivil havacılığa hizmet veren yaklaşık 149 km'lik pist uzunluğuna 92.4 km daha ekleyerek bugün 241.400 metreye yükselttik. Yani bugün karayoluyla Ankara Kızılay'dan Eskişehir merkeze ya da Çorum'a uzanan bir mesafeden bahsediyoruz.

ULUSLARARASI HAVACILIK ANLAŞMALARI VE UÇUŞ AĞI

Havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü, diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. 2003 yılında yalnızca 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz.

YOLCU SAYILARI VE HEDEFLER

Kıymetli Katılımcılar, Yine, 2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken, 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük: Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanımızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak!

İSTANBUL HAVALİMANI VE STRATEJİK YATIRIMLAR

Bu büyük hedeflere ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışmamız, her süreçte verimliliği ve kaliteyi artırmamız, yenilikçi çözümler üretmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanımızda JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal Binası'nın açılışını gerçekleştirdik. Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdık.

ANKARA HAVACILIK YATIRIMLARI

Aynı vizyonla Ankara'mızın da havacılık altyapısını güçlendiriyoruz. Esenboğa Havalimanımızın 3. pistini, hava trafik kontrol kulesini ve tamamlayıcı tesislerini hizmete sunduk. Etimesgut Havalimanı'nda ise yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

ETİMESGUT HAVALİMANI PROJESİ

Mevcut pist uzatılıyor, apron ve taksi yolları ile birlikte geniş çaplı bir altyapı yatırımı sürdürülüyor. Etimesgut Havalimanı'nın kullanım modeli uluslararası örneklerle benzerlik göstermekte olup, Fransa, İngiltere ve ABD'deki benzer havalimanları gibi stratejik amaçlarla değerlendirilmektedir.

HAVA SEYRÜSEFER VE TEKNOLOJİK KAPASİTE

Hava seyrüsefer hizmetlerimizde yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahamıza 33'ü radar olmak üzere 410 adet sistemle hizmet veriyoruz. Antalya Havalimanı'nda Advanced ATC Tower sistemi devreye alınmış, EUROCONTROL entegrasyonu sağlanmıştır.

YERLİ RADAR VE TEKNOLOJİ GELİŞİMİ

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli gözetim radarları Gaziantep'te faaliyete geçirilmiş, İstanbul, Ankara ve Erzincan'da kurulumlar sürmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKALARI

Tüm havalimanlarımız Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olup büyük çoğunluğu karbon akreditasyon sertifikalıdır. Serbest Rota Hava Sahası uygulaması ile yakıt ve karbon salınımında azalma sağlanmaktadır.

YOLCU DENEYİMİ VE HİZMET KALİTESİ

Tüm havalimanlarımızda ücretsiz Wi-Fi, çocuk alanları, bebek bakım odaları ve erişilebilirlik hizmetleri ile yolcu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılmaktadır.

Bu başarılar bir durak değil yeni başlangıçlardır. Teknoloji, yapay zekâ ve dijital dönüşüm havacılığı kökten değiştirmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, modern ve güvenli bir havacılık altyapısı için çalışmalarımız sürecektir. Birlikte çok daha büyük işler yapacağız. Birlikte Türkiye'yi havacılığın global süper gücü yapacağız."

