Bakan Uraloğlu, Kazlıçeşme –Sirkeci hattının test sürüşünü gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımında sona gelinen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Nesil Ulaşım Projesi Test Sürüş Programı'na katıldı.

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, raylı sistemin önemine vurgu yaparak, "Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. Mevcutta Sirkeci-Kazlıçeşme arasında âtıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeleri yaparak 8 istasyon ile tekrar kullanıma alıyoruz. Bu projede; 7 km bisiklet ve yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, araç ve yaya geçişleri için 22 alt geçit, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tarihi nitelikli istasyon, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyon yer alıyor. 215 bin metrekarelik çalışma alanında, proje tamamlandığında demiryolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak, diğer yönü ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir. Eskiden sadece demiryolu için kullanılan arazinin 123 bin metrekaresi, yani yüzde 57'si vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açılacak." dedi.

SEFERLERİN 2023-2053 YILLARI ARASINDA EKONOMİK KAZANCI 800 MİLYON EURO OLACAK

Seferlerin 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancının ise 800 milyon euro olacağına belirten Bakan Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında sefer süresinin ortalama 20-25 dakika arasında olmasını öngörüyoruz. Şu anda projede yüzde 90'ın üzerinde fiziki ilerleme kaydettik. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda inşaat işlerini bitirdik, elektrik ve mekanik işlere devam ediyoruz. 26 sanat yapısındaki çalışmaları da tamamladık. Ana güzergahtaki demiryolu ve elektrifikasyon imalatlarını da bitirdik. Ayrıca yeri gelmişken belirtmek istiyorum ki projede kullandığımız sinyalizasyon sistemi yerli ve millidir. Bisiklet-yürüme yolu imalatları ve peyzaj işlerimiz de devam ediyor. Bugün de ilk defa Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızın test sürüşünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Test aşamalarından sonra hattı yılsonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancı yaklaşık 800 milyon Euro olacaktır." ifadelerini kullandı.

RAYLARI KONTROL ETTİ

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından trenle Kazlıçeşme İstasyonu'ndan Sirkeci İstasyonu'na gitti. Rayları kontrol eden Uraloğlu, çalışmaları için personellere teşekkür ederek Sirkeci İstasyonu'ndan ayrıldı.