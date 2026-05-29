Bakan Uraloğlu: Otoyollarda rekor geçiş oldu!

AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde organize edilen programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği zamanlar olduğunu söyledi.

Günlük trafik kazalarında bayram dönemlerinden daha çok insanın hayatını kaybettiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayram istatistikleri bayram sonunda ancak netleşecek. Bunu da İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Bazı otoyol kesimlerinde bayramın 9 gün olması hasebiyle rekor geçişlerin olduğunu söyleyebilirim. Onlar konusunda da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dönüş yolunda vatandaşların inşallah kazasız, belasız dönmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Gerek kolluk güçlerimiz, gerek karayollarımız, gerek havalimanları, metrolardaki görevlilerimiz görevleri başında. İnşallah sağ salim bayramı geçirmeye gayret ediyoruz."

Uraloğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u da tebrik ederek, "Kupalar alan bir takımımız. Sporuyla, centilmenliğiyle Türkiye'ye örnek olmuş bir takım. Sadece Trabzon'un değil, Anadolu'nun her tarafında taraftar bulmuş, 70'lerde fırtına estirmiş bir takım. Ben tebrik ediyorum. Yine 1. Lig'e çıkan takımlar var onları tebrik ediyorum. İnşallah onlar da 1. Lig'e, Süper Lig'e renk getireceklerdir. Akçaabat Sebatspor'umuzu bu vesileyle de tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

