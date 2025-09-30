Bakan Uraloğlu: TDT ülkeleri olarak 1 trilyon dolarlık ekonomimizle küresel güç olabiliriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar Sekizinci Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ulaştırma bakanları ile TDT Genel Sekreteri katıldı.

"KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP BİR TOPLULUĞUZ"

Toplantıda açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz." ifadesini kullandı.

Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaati önceleyen bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Bunu yaparken yol güvenliğine yönelik işbirliğimizi yeniden ele almalı, sürüş ve dinlenme sürelerinin denetimine ağırlık vermeli ve yeterli TIR parkı altyapısını bölgede tesis etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kombine Taşımacılık Anlaşmasının da Türkiye'deki onay süreçlerinin 2024 yılı Ocak ayında tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, diğer tüm üye ülkelerde de onay süreçlerinin tamamlanmasının akabinde yürürlüğe girmesiyle ortak somut kazanımları bir an evvel görmeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, "Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız." diye konuştu.