Bakan Uraloğlu ve Bakan Şimşek’ten ulaştırma yatırımları için stratejik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızın finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konularında istişarelerde bulunduk. Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacak projelerimizle, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.