Bakan Uraloğlu: YHT ile 48 saatte Türkiye turu yapılacak

HAVAYOLUNDA 240 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Havacılıktaki gelişmeleri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı hakkındaki "kargalar mı uçacak" eleştirilerini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Orada 'kargalar mı uçacak' denen bir muhalefet anlayışıyla biz muhatap olduk. Bakın sadece geçen sene 40 milyon yolcu oradan seyahat etti. Türkiye geneli 231 milyondur. Bu sene inşallah toplam 240 milyonlara yaklaşacağız. Sabiha Gökçen'den 44-45 milyon, İstanbul Havalimanı'nda 84-85 milyonu yakalamış olacağız. 60 ülkeye uçabiliyorduk; bugün 355 noktaya uçabilen dünyada lider ülkelerden bir tanesiyiz. Bakın 600'ün üzerinde uçağımız var çok şükür. Ben nereye hangi yabancı muhatabıyla karşılaşsam Türk Hava Yolları bizim şu şehrimize de şu başkentimize de uçsun teklifleri, talepleri geliyor."

Türk Sahipli Deniz Ticaret Filosu'nun da dünya sıralamasında ilk 10'a girdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, ayrıca haberleşme yatırımları hakkında da konuştu. Bakan Uraloğlu, geniş bant internetten GSM'lerin yaygınlaşmasına kadar AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçtiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un imtiyaz hakkı, 5G ihalesi gibi süreçlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerli ve milli 6A uydusunun Türk mühendislerinin eseri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, önemli olanın da 'biz yaptık' diyebilmek olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE KÜRESEL KONJONKTÜRDE ÇOK İYİ BİR SEVİYEYE GELDİ

Türkiye'nin küresel konjonktürde çok iyi bir seviyeye geldiğini de belirten Uraloğlu, "Bir muhatabım şunu söyledi bana. Dedi ki, 'Bize insan olarak değer veren, zenginliğimiz ve fakirliğimize bakmaksızın; dilimize, dinimize ırkımıza, inancımıza bakmaksızın değer verecek ülkelerle işbirliği yapmak istiyoruz. Bunun başında da Türkiye var.' dedi. Bunu sağlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun." şeklinde konuştu.

Hayata geçirilen hizmetler her ne kadar önemli olursa olsun, kişilerin gönlüne dokunmanın da önemli olduğu belirten Bakan Uraloğlu, kişilere hitap etmenin de önemli olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, söz konusu durumda yerel yönetimlerin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatandaşların gönlünde yer edinen bir lider olduğunun altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, ekip olarak çalışmanın da değerini vurgulayarak "Hepimizin işi belli. Esasında hepimiz işimizi de biliyoruz. En iyi kadroları seçmeye gayret ediyoruz. Bu kıymetlidir. Ben değil, biz mutlaka… Bir belediye başkanımız bir ilçe başkanımız, il başkanımız herkese ulaşabilir mi? Herkese ulaşamaz. Bir ekip ruhuyla hareket edersek biz bu anlamda da başarılı olacağız. Zaten başarılıyız çok şükür ama beklentimiz bizim çok yukarıda." şeklinde konuştu.

"ELBETTE BİZ HEPİMİZ ULAŞILABİLİR OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, daha önce defalarca 81 ili gezdiğini; Bakan olarak 77 ili gezdiğini dile getirerek hizmete dayalı siyasetin daha çok Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da karşılık bulduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Onun için bu gönlüne dokunma noktası bu anlamda çok çok önemli. Şunu da gözden kaçırmamamız gerekir: O, hizmetleri de elbette biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Elbette biz hepimiz ulaşılabilir olacağız. Hepimize vatandaşımızın bir şekliyle ulaşabilmesi lazım." diye konuştu.