Bakan Uraloğlu: Yüksek hızlı trenlerle 110 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattı Ankara-Eskişehir'in 17'nci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir hattının 13 Mart 2009'da işletmeye alındığını hatırlattı. Projenin hayata geçmesiyle, diğer hatların da devreye alındığını ve bugün itibarıyla toplam tren hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, halihazırda yeni hat yapım çalışmalarının ise sürdüğünü ifade ederek, "Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcu seyahat etti. Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan süreçte, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de ise Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hattı hizmete alındı" ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığını belirten Bakan Uraloğlu, yolcu yoğunluğuna ilişkin, "Ankara-İstanbul hattında 16 bin 723, Konya-İstanbul hattında 4 bin 517, Ankara-Konya hattında 3 bin 665, Ankara-Sivas hattında 1852, İstanbul-Sivas hattında 1590, Ankara-Karaman 1539, İstanbul-Karaman hattında 1413, Ankara-Eskişehir hattında 1189 ve Eskişehir-İstanbul hattında 857 yolcu günlük seyahat ediyor" diye konuştu.

'YHT'LER 11 ŞEHRE DOĞRUDAN HİZMET VERİYOR'

Bakan Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattının işleme alındığı, 13 Mart 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını ve Eskişehir'in bu nedenle demir yolu taşımacılığında olduğu gibi demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı. Yüksek hızlı trenlerin ulaşım alışkanlıklarını değiştirdiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "YHT'ler 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet veriyor. Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken, otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" dedi.

Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2003 yılından bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırım paylarının yükseldiğini ve 2026 bütçesinde demir yolu yatırımlarının payının yüzde 53'e ulaştığını sözlerine ekledi.