Bakan Uraloğlu’dan PTT açıklaması: 9 ayda 94 milyon mektup alıcısına ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 185 yıldır vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Kurumun 23 Ekim 1840'ta haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başladığını dile getiren Uraloğlu, "PTT'miz, Türkiye'nin iletişim ve haberleşme alanında milletimizin hayatını kolaylaştırıyor. Geleneksel posta hizmetlerinin yanı sıra günümüz teknolojilerine uyum sağlayarak lojistik, e-ticaret ve fintech alanlarında da yenilikçi hizmetler sunuyor." diye konuştu.

Uraloğlu, PTT'nin ülke genelindeki yaygın iş yeri ağı, iştirakleri ve iş ortaklıkları ile hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettirirken güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli hizmetlerini çağın teknolojilerine uygun biçimde sürekli yenilediğini bildirdi.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK PAZARYERİ PLATFORMLARINDAN"

PTT'nin birçok hizmetin yanında geleneksel hizmetlerine de devam ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2025'in 9 aylık döneminde PTT ile 72 milyon 538 bin 366 adet kayıtsız mektup ve 21 milyon 259 bin 626 kayıtlı mektup, kabul-sevk ve dağıtım aşamalarından geçerek alıcısına ulaştırıldı. Böylelikle 9 ayda 93 milyon 797 bin 992 mektup alanında hizmet verildi. Yine bir PTT iştiraki olarak 14 yıldır faaliyet gösteren ve her yıl hızlı şekilde büyüyen PTTEM /PttAVM.com, 2025 itibarıyla Türkiye'nin her yanından 60 binden fazla KOBİ'nin, ulusal ve global markanın ve kooperatiflerin 50 milyonu aşkın ürününü yurt içinde her ay yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyle buluşturarak, ülkemizin en büyük pazaryeri platformlarından ve teknoloji şirketlerinden birisi olmuştur."

PttAVM.com'un, ülkenin ihracat ve e-ihracat hedefleri doğrultusunda özellikle KOBİ, kooperatif ve ulusal markaların ürünlerini 2025 itibarıyla 145 ülkeye doğrudan e-ihracat hizmetleriyle gönderdiğini söyleyen Uraloğlu, bunun yurt dışında satış ve pazarlamanın yanı sıra yurt içinde yerinden toplama, elleçleme, gümrükleme, yurt dışında dağıtım ve teslim, yurt dışında iade, 7 gün 24 saat hizmet veren çoklu dilde müşteri destek hizmetleri dahil "uçtan uca e-ihracat hizmetleri" ile gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bu kapsamda Türk ürünlerinin Çin'den Avustralya'ya, Hindistan'dan Güney Kore'ye, İngiltere'den Güney Afrika'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılabildiğini belirten Uraloğlu, "Özellikle hedef ülkelerde yerinde lojistik hizmetlerle Türk ürünleri çok hızlı bir şekilde global tüketicileriyle buluşturuluyor. PTTEM, e-ihracat faaliyetleri kapsamında satıcılarına sunduğu hizmetleri hem yurt içinde hem de yurt dışında yerinde lojistik hizmetler sağlayacak şekilde geliştirmiş durumda. Böylece KOBİ'lerimiz ister yurt içinde isterse yurt dışında her türlü lojistik ihtiyacını PTTEM'den temin edebiliyor." dedi.

Uraloğlu, PTT'nin, sadece ülke içinde değil, dünyada da yer aldığı sektörlerde öncü kurum haline geldiğini vurgulayarak, şirketin güçlü altyapısının Türkiye'nin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

PTTbank aracılığıyla havale ve hesap işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "PTT EFT hizmeti, iş yerlerinde 6 Kasım 2020'de, internet bankacılığında 16 Kasım 2020 ve mobil bankacılıkta 25 Kasım 2020'de devreye alındı. FAST Katman Servisleri (Güvenli Ödeme, Ödeme İste, TR karekod) için teknik ve operasyonel çalışmalar devam ediyor. Bu yılın son çeyreğinde bunların da devreye alınması planlanıyor." ifadesini kullandı.

PTT'nin, "PTTmatik işlemleri", "PTTcell", "PTTkart işlemleri" gibi alanlarda da faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Uraloğlu, APS kurye, kargo ve e-PttAVM platformu ile e-ticaret altyapısını da güçlendirdiğini söyledi.

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı şifre işlemlerinin de PTT üzerinden yapıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Şirketimiz ile TÜRKSAT AŞ arasında sürdürülen işbirliği kapsamında iş yerlerimizden e-Devlet Kapısı şifre işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşlara ve 15 yaş üstü engel kartı bulunan engelli vatandaşlara konutlarında e-Devlet şifre teslimi yapılıyor. Yine TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin abonelik ön başvuru işlemleri PTT iş yerinden gerçekleştirilebiliyor."