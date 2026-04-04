Bakan Uraloğlu’ndan 2053 vizyonu: Türkiye hızlı trenle 48 saatte gezilebilecek

Bu ulaşım aracının sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajlarıyla özellikle tercih edilir hale geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Mesela bugün Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat eden, hatta buna Konya'yı da ekleyelim, vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tercihini demir yollarından yana kullanıyor. İlk olarak 2009'da, Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Onları seyahat ettirdik. Yani, Türkiye nüfusunun çok üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2025'in demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu ifade etti.

"Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bunun yaklaşık 12 milyon yolcusu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız da, 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana, Ankara-İstanbul hızlı tren hattımızla 42 milyon 600 bin vatandaşımız seyahat etti. Ülkemizin nüfusunun yarısı kadar bir rakamdan bahsediyoruz."

Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının da yapımlarının devam ettiğini bildirdi.