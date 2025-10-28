Bakan Uraloğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu "Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun ışığında, gönüllerimizde taşıdığımız sarsılmaz bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz." dedi.

"CUMHURİYET KUTLU BİR DEĞERDİR"

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 1923 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiyle yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, her türlü zorluğu aşma azmimizi bileyen, bilimde, teknolojide, kültürde ve altyapıda çağları aşan başarıların teminatı olan kutlu bir değerdir. Bu anlamlı gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında, tek yürek, tek bilek olarak kenetlenme günüdür."

"BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN VE GÜVENİN HAKİM OLDUĞU BİR TÜRKİYE'Yİ EVLATLARIMIZA MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nda, terörsüz bir Türkiye hedefiyle, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu hedef, yalnızca bir hayal değil, milletimizin ortak iradesiyle inşa edeceğimiz parlak bir geleceğin temel taşıdır. Terörün gölgesini vatanımızın üzerinden kaldırarak, enerjimizi yıkım değil, üretim ve yenilik için seferber edeceğiz. El birliğiyle, nesillerin umutlarını çalan terör belasını kurutarak, barışın, kardeşliğin ve güvenin hâkim olduğu bir Türkiye'yi evlatlarımıza miras bırakacağız." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN REFAHINA VE BÜTÜNSEL KALKINMASINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu mirası geleceğe taşımak için çevreye duyarlı, dijitalleşmeye öncülük eden, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım projelerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Stratejik projelerimizle bölgesel ve küresel bağları güçlendiriyor, akıllı ulaşım sistemleriyle geleceği şekillendiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanını modern altyapı yatırımlarıyla donatarak, milletimizin refahına ve bütünsel kalkınmasına katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

29 EKİM'DE KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak adına, 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, İzmir'de ise İZBAN hatlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Bu hatlar, vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunarak bayram sevincimizi daha geniş kitlelerle paylaşmamızı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla tebrik ediyor, sizlere sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." dedi.