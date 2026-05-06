Bakan Uraloğlu’ndan kritik açıklama: Türkiye’de jet yakıtı problemi yok

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, ITF'nin, 60'tan fazla ülkenin, Avrupa'nın neredeyse tamamının üye olduğu bir kuruluş olduğunu ifade etti.

İkili görüşmelerin yoğun şekilde yapıldığını belirten Uraloğlu, "Biz Alman meslektaşım ve birçok ülke meslektaşıyla da ikili görüşmeler yapacağız. Bu forumun, Orta Doğu'daki kriz süreciyle beraber, esasında onun aynı zamanda veya devamında gündeme gelmiş olması ulaştırma koridorlarının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Artık Türkiye'nin merkezinde olduğu Orta Koridoru, Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Üç Deniz Girişimi'ni daha yoğun konuştuğumuz bir süreç içerisindeyiz. Burada da yine iki gün boyunca muhataplarımızla beraber hem teknik seviyede hem de bakanlar seviyesinde inşallah bunları karşılıklı konuşup değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

"KARA YOLUNDAN DEMİR YOLUNA, HAVACILIĞA, DENİZCİLİĞE KADAR BİRÇOK YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin ulaştırmada çağ atlamış bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Kara yolundan demir yoluna, havacılığa, denizciliğe kadar birçok yatırım yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AK Parti hükümetlerimizin döneminde 23 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türkiye gibi bir ülke için gerçekten çok çok iyi bir rakam. Altyapımızı güçlendirdik. Sadece olağan zamanlarda değil, olağanüstü kriz zamanlarında da aksamama noktasında her türlü adımı attık, yatırımı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, uçak yakıtlarına ilişkin soruya yönelik, şunları kaydetti:

"Türkiye jet yakıtı ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla gerekli koordinasyon içerisindeyiz. Ülkemizde böyle bir problem olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim."

