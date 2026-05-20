Bakan Uraloğlu’ndan Malatya depremi açıklaması: Haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da gerçekleşen 5,6'lık depremin ardından karayolları ve haberleşme altyapısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

