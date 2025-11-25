Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 15:16

Bakan Uraloğlu'ndan Maltalı mevkidaşı ile iş birliği görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Maltalı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin "İki dost ülke olarak ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi masaya yatırdık, iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşırız diye konuştuk. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecek" dedi.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'da IMO Genel Kurulu vesilesiyle Malta'dan mevkidaşım Sayın Chris Bonett ile bir araya geldik. İki dost ülke olarak ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi masaya yatırdık, iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşırız diye konuştuk. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

