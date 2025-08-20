Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 15:18 Son Güncelleme: 20.08.2025 15:18

Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ne ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ne ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Romanya'da Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldik. Büyükelçimizden Romanya'daki çalışmaları hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ne ziyaret
