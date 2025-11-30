Bakan Yumaklı açıkladı: Diyarbakır Çermik Kale Barajı’ndaki su tutma işlemi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde yer alan Diyarbakır'ın, yetiştirdiği ürünlerle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin marka şehirlerinden, Türkiye'nin ise tarımsal üretim üslerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgede su kaynaklarının verimli kullanılarak tarımsal sulamanın geliştirilmesi amacıyla önemli yatırım ve projelerin hayata geçirildiğine işaret eden Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bu amaca yönelik olarak inşa edilen yüzlerce tesisimizden birisi olan Diyarbakır Çermik Kale Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Temelden 77 metre yüksekliğe sahip, 1,64 milyar liraya mal olan barajda 183 milyon metreküp su depolanacak. Barajda depolanan suyla da ilimizdeki 139 bin 420 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak. Böylece hem Çermik ilçemizin bereketli toprakları suya kavuşacak, hem verimde hem de üreticimizin gelirinde artış olacak. Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle ürün çeşitliliği artarken 14 bin kişiye yeni iş imkanı, güncel rakamlarla milli ekonomiye de 1,67 milyar lira katkı sağlanacak."

Bakan Yumaklı, yeni yatırım ve projelerle bölgeyi tarımsal açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Tesisimiz, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun. Geniş tarım arazileri ve tarımsal üretim potansiyeliyle ülkemizin üretimine güç katan Diyarbakır'ımızı yeni hayata geçireceğimiz projelerimizle inşallah daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.