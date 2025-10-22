Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ’nin araç envanterine 50 dozer daha alındı

Araçların Genel Müdürlüğün envanterine katılımı dolayısıyla DSİ'nin Ankara Etlik'teki tesislerinde tören düzenlendi.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, suyun herkesin yaşam kaynağı olduğunu ancak kontrol edilemediğinde, dünyanın en yıkıcı sel ve taşkınlarına dönüştüğünü ifade ederek, bu anlamda en yakın hadisenin Doğu Karadeniz'de yaşandığını anımsattı.

DSİ'nin, bu yıkıma karşı koyan en önemli kurum olduğuna işaret eden Yumaklı, "Makine parkımızın dinamik ve hazır olması, ülkemizin güvenliği için stratejik öneme sahiptir. Barajlar ve taşkın kontrol tesisleriyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yüksek riskli illerde geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojileri kullandıklarını anlatan Yumaklı, "Taşkın Erken Uyarı Sistemi"ni devreye aldıklarını, aşırı yağışların radar sensörleriyle tespit edildiğini ve ilgili birimlerin uyarıldığını dile getirdi.

"DOZER SAYIMIZ 195'TEN 245'E YÜKSELDİ"

Yumaklı, DSİ'nin taşkınlarla mücadelesinde "yeşil karıncalar" olarak anılan iş makinelerinin büyük rol üstlendiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu envantere 50 dozeri katmış oluyoruz. Bu sayede toplam dozer sayımız 195'ten 245'e yükseldi. Makine parkımızdaki 0-10 yaş grubu dozer oranı yüzde 40'tan yüzde 53'e çıktı. Mart ayında tüm teslimatlar tamamlandığında, dozer sayımız, yüzde 67 artışla, 325'e çıkacak. Bu makinelerin maliyeti yaklaşık 3,5 milyar liradır. Ancak makinelerin kazı kapasitemizde sağlayacağı gelişmeyle 2,7 milyar liralık ekonomik fayda sağlamış olacak."

Söz konusu dozerlerin Bakanlığın diğer birimlerinin ihtiyaç duyduğu durumlarda da kullanılabileceğini dile getiren Yumaklı, yol yapımı, toprak temizliği, dolgu serimi ve orman yollarının açılması gibi kritik görevlerin bunlardan bazıları olduğunu kaydetti.

"BARAJ SAYISI 1081'E YÜKSELDİ"

Yumaklı, DSİ'nin sadece afetlerle mücadele etmediğini, su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ülkenin kalkınmasına da katkı sağladığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda yaptıklarımız kararlılığımızın en somut göstergesidir. 11 bine yakın su tesisi hizmete sunuldu, su depolama hacmimiz 23 yılda yüzde 38 artarak 183,7 milyar metreküpe çıktı. Baraj sayısı 4 kat arttı, 1081'e yükseldi. Taşkın kontrol tesis sayımız ise 11 bin 257'ye çıkmış oldu. Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız su eserleriyle su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Türkiye'yi daha güçlü, daha dirençli ve su güvenliği tamamen sağlanmış bir ülke haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yerel yönetimlere su yönetimlerini gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Bakan Yumaklı, "Kayıp kaçak oranını azaltmak için tedbirler almaları, illerin işletme planlarına uymaları son derece büyük önem taşıyor." dedi.

Son ana kadar alınmayan önlemlerin ne gibi sonuçlar doğurduğunun son birkaç ayda görüldüğünü anlatan Yumaklı, "Biz, ülkemizdeki hangi konu olursa olsun suyun depolanması, suyun arzı ve buna benzer görev ve sorumluluklarımızı harfiyen ve sonuna kadar yerine getiriyoruz. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da hayati görevlerinden birinin taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler inşa ederek akarsularda ıslah yapmak olduğunu dile getirerek, "Sahip olduğumuz dev makine parkı, bu mücadeledeki en önemli avantajlardan birini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.