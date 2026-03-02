Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.03.2026 14:35

Bakan Yumaklı açıkladı: Gübre stokları yeterli seviyede!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde yakından takip ettiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı açıkladı: Gübre stokları yeterli seviyede!
