Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye IOTC'de 'gözlemci ülke' oldu
Giriş Tarihi: 20.03.2026 13:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde "gözlemci ülke" statüsünün oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hint Okyanusu'nda yeni bir sayfa açtıklarını duyurdu.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki tecrübelerini okyanuslara taşıdıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan IOTC nezdinde 'gözlemci ülke' statümüz oy birliğiyle kabul edildi. Hedefimiz, orta vadede 'tam üye' olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik işbirliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak, uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."

