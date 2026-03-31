Bakan Yumaklı: Amasya Suluova Besi Organize Tarım Bölgesi 1500 kişiye istihdam sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya Suluova'da hayata geçirilen Besi Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) 1500 kişiye istihdam sağladığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin önemini şu ifadelerle vurguladı:

"Türkiye Yüzyılı'nın modern hayvancılık üssü: Amasya Suluova Besi Organize Tarım Bölgesi. 200 milyon TL altyapı yatırımı ve yüzde 80 hibe desteğiyle güçlenen OTB ile; 152,5 hektar alanda tam entegre modern üretim sistemi, 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı sağlıyor, 1500 kişiye istihdam sunarak güçlü bölgesel kalkınmayı destekliyoruz. Modern hayvancılık teknikleri ve yüksek verimlilik odaklı bu projeyle, ülkemizin gıda arz güvenliğini pekiştirmeye ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz."