Bakan Yumaklı anlattı: Türkiye gıda arz güvenliğinde dünyada saygın bir konumda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak programı kapsamında Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemede bulundu. Bakan Yumaklı'ya, Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer eşlik etti.

İncelemenin ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Yumaklı, "Tarımın stratejik bir sektör olduğu artık dünyadaki bütün ülkeler tarafından ifade ediliyor. Hatta milli güvenlik konusu olarak tanımlamak çok da doğru bir tarif olacaktır. 24 yılda AK Parti hükümetleri döneminde tarımla alakalı altyapının geliştirilmesi konusunda birçok yatırım yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada hem gıda arz güvenliği hem de gıda ürünleri ihracatı açısından ülkemiz bütün dünyada saygın bir konuma gelmiş durumda" dedi.

'TÜRKİYE 2025 YILINDA 83,2 MİLYAR DOLAR TARIMSAL HASILA İLE AVRUPA'DA BİRİNCİ'

"Birkaç gün önce Dünya Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre ülkemiz 83,2 milyar dolar tarımsal hasıla ile Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada yerini almış durumda" diyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bütün bunların hepsi, son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle tarımla alakalı bütün yatırımların gerçekleştirilmesinin sonucu. Eğer dünya ile rekabet etmek istiyorsanız gelişmeleri, trendleri mutlaka yakalamanız gerekir. Hangi konuda faaliyet gösteriyorsanız onu entegre etmeniz gerekir. Biz de organize tarım bölgelerini özellikle iklim değişikliği başta olmak üzere üretim yapılan alanların tüketim yerlerine yakınlığı, sahip oldukları doğal kaynakları gibi birçok konuyu dikkate alarak organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik.

42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı, 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi yapıldı. Ayrıca organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Toplamda bir hesap yapacak olursak ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı."

'BU YIL 5 ORGANİZE TARIM BÖLGESİNİ DAHA ÜRETİME KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'

Bu yıl 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacaklarını belirten Bakan Yumaklı, "Yatırım aşamasında olan organize tarım bölgeleri var. Özellikle altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 10 milyar liralık bir bütçeyi de ayırmış durumdayız. Şu an harcamaya devam ediyoruz. 46 organize tarım bölgesi yani tüzel kişilik kazananlar üretime geçtiğinde, yaklaşık 1,1 milyon tonluk bir bitkisel üretim karşılığında üretim yapmış olacaklar. 600 bin büyükbaş hayvanın üretimi buralarda gerçekleşecek ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı inşallah yakalamış olacağız. Uşak, Banaz jeotermal kaynaklı organize tarım bölgesinin alanının yatırım bedeli yaklaşık 12 milyar TL olacak. Bin 300 dekarlık bir sera alanı, 400 dekarlık da tarımsal sanayi alanı olmak üzere toplamda bin 700 dekarlık bir alanı bu iş için ayırmış durumdayız" dedi.

'SALİHLİ JEOTERMAL ORGANİZE TARIM BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİK KAZANDI'

Özellikle jeotermal enerjinin sera üretimi için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sera üretiminde en büyük maliyet, enerji maliyeti. Bunu burada sağlayacak çok önemli bir kaynak var. Burada yaklaşık 70 derece ve üzerinde jeotermal su çıkıyor. Bu proje bittiğinde bütün bu imkanlarla 12 ay boyunca üretim gerçekleşecek.

Yaklaşık 65 bin ton domates karşılığı üretim yapılacak. Faaliyete geçtikten sonraki ekonomiye de katkısı yıllık 5 milyar lira olacak. Burada 2 bin 500 kişilik bir istihdamı öngörüyoruz ve yüzde 75'ini kadın olarak öngörüyoruz. Dolayısıyla hem bulunduğu bölge açısından hem de tarımsal üretimde gençlerin ve kadınların yer alması açısından son derece önemli bir sonuç getirecek. Ege Bölgesi ve Manisa için de bütün kamuoyumuza bir müjde verelim. Manisa, Salihli jeotermal organize tarım bölgesi de tüzel kişilik kazandı. Böylece 46'ncı tüzel kişilik kazanan organize tarım bölgesi de burası oldu" diye konuştu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör