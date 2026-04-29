Bakan Yumaklı duyurdu: Kırsal kalkınma yatırım programı başvuru dönemi başladı

HİBE ORANI YÜZDE 50-70 OLARAK UYGULANACAK

Program kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 100 bin TL, üst limiti ise 30 milyon TL olarak belirlenirken aile işletmeleri için üst limit 8 milyon TL olacak.

Kabul edilen projelerde hibe oranı yüzde 50-70 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede, ilgili alanda eğitim alan gençler yüzde 70, birinci derece tarımsal amaçlı örgütler yüzde 70, Organize Tarım Bölgelerinde yapılan yatırımlar yüzde 70, kadınlar/gençler/yatırım yeri köy, belde, kır olanlar yüzde 60 oranında hibe desteğinden faydalanabilecek.

Yenilenebilir enerji ve otomasyon için yüzde 5 ek hibe sağlanacak.

Hibe desteği Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil proje tutarı üzerinden verilecek.

Yeni düzenleme ile yalnızca üretim kapasitesinin artırılması değil aynı zamanda

Veri temelli üretim,

Akıllı tarım uygulamaları,

Otomasyon ve robotik sistemler

gibi yenilikçi alanların da desteklenmesi hedefleniyor.