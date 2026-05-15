Bakan Yumaklı: Kurbanlık hayvan arzında problem yok, küçükbaş ve büyükbaş sayısında artış var

'SEVKİYATLAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Yumaklı, zaman zaman kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaştıklarını da söyleyerek, "O yüzden bunlara da net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Bu yıl büyükbaş kurbanlık sayımız 1 milyon 202 bin baş ile geçen yıl kesilen hayvan sayısından yüzde 45 daha fazladır. Küçükbaş kurbanlık sayımız ise 3 milyon 761 bin baş ile yüzde 51 daha fazladır. Büyükşehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca bu sevkiyatlar devam edecek. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.