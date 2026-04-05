Bakan Yumaklı: Martta 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik

Giriş Tarihi: 5.04.2026 15:20 Son Güncelleme: 5.04.2026 15:55

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bullundu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 164,9 milyon lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz.

