Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:30

Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği'ne ilişkin "Ülke sathında bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA
