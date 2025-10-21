Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği'ne ilişkin "Ülke sathında bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.