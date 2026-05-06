Bakan Yumaklı’dan Bakü’de sıfır su kaybı çağrısı

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ VURGUSU

2023 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan su verimliliği seferberliğine değinen Yumaklı, "Suda sıfır kayıp ilkesi hem tarımsal hem endüstriyel hem de bireysel kullanımda kritik önemde" dedi.

"GIDA GÜVENLİĞİ ARTIK STRATEJİK BİR KONU"

Gıda arz güvenliğinin küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Yumaklı, pandemi sonrası süreçte ve bölgesel krizlerde bunun açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

"Hiçbir ülkenin diğerinden etkilenmemesi mümkün değil. Gıda arz güvenliği artık sadece tarımsal değil; stratejik, ekonomik ve jeopolitik bir konu haline geldi" diyen Yumaklı, su yönetimi, finansman modelleri ve kamu-özel sektör iş birliklerinin bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ: KÜRESEL ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmaya odaklandığını belirten Yumaklı, hem iç talebi karşılamak hem de üretim kapasitesi sınırlı ülkelere destek sağlamak istediklerini dile getirdi.

Artan enerji maliyetleri ve tarımsal girdi fiyatlarının üretimi zorladığını kaydeden Yumaklı, bu baskıyı azaltmak için destek mekanizmalarının devrede olduğunu belirterek, "Üretici gelirini korurken tüketicinin erişimini de gözetmek zorundayız. Sürdürülebilir tarım için bu denge şart" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör