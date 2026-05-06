Bakan Yumaklı’dan Bakü’de sıfır su kaybı çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında Bakü'de düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, su kaynaklarının etkin yönetiminin tarımsal üretimin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Yumaklı, "Kurumsal düzeyde su ve tarım yönetimini bütüncül bir şekilde ele almaya gayret ediyoruz" dedi.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR"
Bakü'de gerçekleştirilen "Çağdaş Tarımsal İş Birliğinin Sürdürülebilir Kalkınmanın Temeli ve Gıda Güvenliğinin Teminatı Olarak Rolü" başlıklı panelde konuşan Yumaklı, iklim değişikliğinin Türkiye'de su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.
Yumaklı, "Özellikle artan kuraklık riskiyle birlikte suyu merkeze alan bir üretim modeline geçişi hedefliyoruz. Suyu en çok tüketen sektör olan tarımı, bu doğrultuda yeniden yapılandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
"GELENEKSEL YÖNTEMLERLE VERİMLİLİK MÜMKÜN DEĞİL"
Su verimliliği için yeni yöntemlerin zorunlu olduğuna dikkat çeken Yumaklı, modern teknolojilerin önemine işaret ederek şunları söyledi:
"Geleneksel yöntemlerle suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamanız mümkün değil. Dijital teknolojiler, sensör sistemleri ve uzaktan algılama gibi yenilikçi uygulamaları devreye almak zorundayız."
Yumaklı ayrıca, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılmasının da öncelikler arasında olduğunu belirtti.
SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ VURGUSU
2023 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan su verimliliği seferberliğine değinen Yumaklı, "Suda sıfır kayıp ilkesi hem tarımsal hem endüstriyel hem de bireysel kullanımda kritik önemde" dedi.
"GIDA GÜVENLİĞİ ARTIK STRATEJİK BİR KONU"
Gıda arz güvenliğinin küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Yumaklı, pandemi sonrası süreçte ve bölgesel krizlerde bunun açık şekilde görüldüğünü ifade etti.
"Hiçbir ülkenin diğerinden etkilenmemesi mümkün değil. Gıda arz güvenliği artık sadece tarımsal değil; stratejik, ekonomik ve jeopolitik bir konu haline geldi" diyen Yumaklı, su yönetimi, finansman modelleri ve kamu-özel sektör iş birliklerinin bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ: KÜRESEL ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI
Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmaya odaklandığını belirten Yumaklı, hem iç talebi karşılamak hem de üretim kapasitesi sınırlı ülkelere destek sağlamak istediklerini dile getirdi.
Artan enerji maliyetleri ve tarımsal girdi fiyatlarının üretimi zorladığını kaydeden Yumaklı, bu baskıyı azaltmak için destek mekanizmalarının devrede olduğunu belirterek, "Üretici gelirini korurken tüketicinin erişimini de gözetmek zorundayız. Sürdürülebilir tarım için bu denge şart" dedi.