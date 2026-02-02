Bakan Yumaklı’dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı: 1,2 milyon hektarlık alanı koruma altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Sulak Alanlar Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suyun hayat verdiği, toprağın nefes aldığı, binlerce canlının yuva bulduğu sulak alanların, doğanın en hassas ve en değerli ekosistemleri olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle, ülkemizde koruma altına aldığımız 1,2 milyon hektarlık 138 sulak alanla doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Sulak alanları korumak, sadece bugünü değil yarınları korumaktır. Bu miras hepimizin ortak sorumluluğudur."