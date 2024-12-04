Bakan Yumaklı’dan TİGEM açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen buğday tohumunun modern makine ve tekniklerle gerçekleştirilen buğday ekimine katıldı ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Ceylanpınar'daki tesisin, 1 milyon 600 bin dekarla dünyanın tek parça halindeki en büyük işletmesi olduğunu belirterek, "Bunun 1 milyon dekarı sulanabilir arazi. TAGEM tarafından geliştirilen 'Ceyhan 99' isimli buğday tohumunun toprakla buluşmasını gerçekleştirdik. Buradaki teknolojinin gerek traktörler gerekse bu tohumun ve gübrenin toprakla buluşmasını sağlayan ekipmanlar açısından son derece gelişmiş olması elbette birçok kolaylığı sağlıyor ve kaynak kaybını da önlemiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"BU İŞLETMELER BÜYÜK GÖREV ÜSTLENİYOR"

TİGEM'in bitkisel üretim için bir emniyet supabı görevi üstlendiğini bildiren Yumaklı, "Burada üretilen tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaşıyor. Sertifikalı tohumun yaygınlaştırılmasıyla ilgili bugüne kadar büyük başarı elde edildi. Üretilen her 100 kilogramlık sertifikalı tohumun 40 kilogramı TAGEM tarafından geliştirilip TİGEM tarafında çoğaltılarak çiftçilerimize ulaştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu işletmelerin ülke tarımı ve bitkisel üretiminin gelişmesi için büyük bir görev üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz zaman zaman buralarda kendilerine verilen eğitimlerle yeni teknolojilerle de tanışmış oluyor. Burada üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tohumlarla ülkemizin tarımsal üretiminde özellikle de üretim planlaması bağlamında arzu ettiğimiz sonuçları verecek faaliyetler devam edecektir."