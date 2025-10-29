BakanıBayraktar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları ifade etti:

"102 yıl önce küllerinden doğan bu vatan, bugün kendi kaderini kendi elleriyle çiziyor. O günkü bağımsızlık iradesi, bugün enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla yolumuzu aydınlatıyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerjide tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünde bin yıldır bu aziz toprakları bize vatan kılan ecdadımızı minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."