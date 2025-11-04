Bakanlar Göktaş ve Işıkhan, Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’ne katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile dost ve kardeş ülke Katar'ın başkenti Doha'dayız. Zirve boyunca; Bakanlığımızın çalışma alanlarını, küresel alanda gündeme gelen konuları ve ülkemizin politikalarını ele alacak, mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 'Daha Adil Bir Dünya' inşası için yürüttüğümüz mücadelemizi aktaracağız" ifadelerini kullandı.