Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bakanlık "6 liraya bayat ekmek" iddiasını çürüttü
Giriş Tarihi: 24.03.2026 09:32

Ankara’daki “6 liraya bayat ekmek” iddiaları üzerine bakalık tarafından inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, düşük fiyatlı ürünlerin bayat değil önceki gün üretimi olduğunu, taze ekmeğin ise 15 liradan satıldığını açıkladı.

  • ABONE OL

Ankara'da bir işletmede ekmeğin 6 liraya "bayat" olarak satıldığı yönündeki iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan paylaşımlar sonrası yapılan denetimin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMADI

Yapılan incelemelerde, 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat olmadığı, bir gün önce üretilmiş ürünler olduğu belirlendi. İşletmede iki gün öncesine ait ekmek bulunmadığı da tespit edildi.

TAZE EKMEKLER TARİFEYE UYGUN SATILIYOR

Denetim sonucunda, normal satışa sunulan taze ekmeklerin ise belirlenen resmi fiyat olan 15 liradan satışının sürdüğü ifade edildi. Düşük fiyatlı ekmeklerin ise genellikle hayvancılıkla uğraşan alıcılar tarafından tercih edildiği aktarıldı.

Bakanlık, kamuoyunda yanlış algı oluşmaması için resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, benzer konularda denetimlerin süreceğini bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz