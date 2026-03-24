Bakanlık “6 liraya bayat ekmek” iddiasını çürüttü

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMADI

Yapılan incelemelerde, 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat olmadığı, bir gün önce üretilmiş ürünler olduğu belirlendi. İşletmede iki gün öncesine ait ekmek bulunmadığı da tespit edildi.

TAZE EKMEKLER TARİFEYE UYGUN SATILIYOR

Denetim sonucunda, normal satışa sunulan taze ekmeklerin ise belirlenen resmi fiyat olan 15 liradan satışının sürdüğü ifade edildi. Düşük fiyatlı ekmeklerin ise genellikle hayvancılıkla uğraşan alıcılar tarafından tercih edildiği aktarıldı.

Bakanlık, kamuoyunda yanlış algı oluşmaması için resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, benzer konularda denetimlerin süreceğini bildirdi.