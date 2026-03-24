Bakanlık “6 liraya bayat ekmek” iddiasını çürüttü

Ankara'da bir işletmede ekmeğin 6 liraya "bayat" olarak satıldığı yönündeki iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan paylaşımlar sonrası yapılan denetimin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMADI
Yapılan incelemelerde, 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat olmadığı, bir gün önce üretilmiş ürünler olduğu belirlendi. İşletmede iki gün öncesine ait ekmek bulunmadığı da tespit edildi.
TAZE EKMEKLER TARİFEYE UYGUN SATILIYOR
Denetim sonucunda, normal satışa sunulan taze ekmeklerin ise belirlenen resmi fiyat olan 15 liradan satışının sürdüğü ifade edildi. Düşük fiyatlı ekmeklerin ise genellikle hayvancılıkla uğraşan alıcılar tarafından tercih edildiği aktarıldı.
Bakanlık, kamuoyunda yanlış algı oluşmaması için resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, benzer konularda denetimlerin süreceğini bildirdi.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" yönündeki paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca konu hızla incelenmiştir.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) March 23, 2026
✅Habere konu işletmede; 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün…