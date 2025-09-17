Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.9.2025 14:27 Son Güncelleme: 17.9.2025 14:34

Bakanlık açıkladı: Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatını kilogram başına 120 TL olarak belirlediğini açıkladı.

DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatı, kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir. TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup 22 Eylül 2025 itibariyle alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

