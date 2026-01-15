Bakanlık açıkladı: Gümrük denetimlerinde 13,6 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2025'te gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve ayrıca sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.