Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:55 Son Güncelleme: 15.01.2026 09:08

Bakanlık açıkladı: Gümrük denetimlerinde 13,6 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2025’te yapılan gümrük ve dış ticaret denetimleri sonucunda toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza uygulandığını açıkladı.

DHA Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2025'te gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve ayrıca sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı, Usulsüzlüklere ve Haksız Rekabete Karşı Yürüttüğü Kararlı Mücadeleyi 2025 Yılında Da Kesintisiz Şekilde Sürdürmüştür.

2025 Yılı İçerisinde, Gümrük Ve Dış Ticaret İşlemlerine Yönelik Gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ve Ayrıca Sonradan Kontrol Firma Denetimleri Sonucunda 13,6 Milyar TL Tutarında (%100 Artış) Ek Tahakkuk ve Ceza Uygulanmıştır."

