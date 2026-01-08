Bakanlık açıkladı: İhracatta yükseliş, ithalatta gerileme bekleniyor

02-16 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2026 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan artarak 109,2 oldu.

İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi bir önceki çeyreğe göre endeksi artış yönünde etkiledi.

2026 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 oldu.

İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler bir önceki çeyreğe göre endeksi artış yönünde etkiledi.