Bakanlık açıkladı: İşletmelere 1 trilyon liralık krediye kefalet desteği

Kredi türleri incelendiğinde, 715 milyar 886 milyon lirayla işletme kredileri ilk sırada yer aldı. Bunu 68 milyar 143 milyon lirayla yatırım kredileri ve 16 milyar 656 milyon lirayla gayri nakdi krediler izledi. Kullandırılan ticari kredi adedi ise 1 milyon 387 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

Sektörel dağılımda en büyük pay imalat sanayisinin oldu. Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarının yüzde 45,31'i imalat sektörüne yönlendirildi. Toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri yüzde 31,08 ile ikinci sırada yer alırken, inşaat sektörü yüzde 8,77, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü ise yüzde 3,7 pay aldı.