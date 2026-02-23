Bakanlık açıkladı: İşletmelere 1 trilyon liralık krediye kefalet desteği

Teminat sorunu yaşayan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Hazine destekli kefalet sistemi, KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmelere destek sağlıyor. 2009 yılından 6 Şubat'a kadar geçen sürede sistem kapsamında kullandırılan kredi hacmi yaklaşık 1 trilyon liraya dayandı.
İşletmeler tarafından kullanılan ticari kredi tutarı 953 milyar 438 milyon lira olurken, bu kredilere verilen kefalet 800 milyar 686 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Ticari kredilerde kefalet risk bakiyesi ise 151 milyar 732 milyon lira oldu.
Kredi türleri incelendiğinde, 715 milyar 886 milyon lirayla işletme kredileri ilk sırada yer aldı. Bunu 68 milyar 143 milyon lirayla yatırım kredileri ve 16 milyar 656 milyon lirayla gayri nakdi krediler izledi. Kullandırılan ticari kredi adedi ise 1 milyon 387 bin 900 olarak kayıtlara geçti.
Sektörel dağılımda en büyük pay imalat sanayisinin oldu. Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarının yüzde 45,31'i imalat sektörüne yönlendirildi. Toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri yüzde 31,08 ile ikinci sırada yer alırken, inşaat sektörü yüzde 8,77, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü ise yüzde 3,7 pay aldı.
Aynı dönemde KOBİ'lere 504 milyar 630 milyon lira, KOBİ dışı işletmelere ise 121 milyar 727 milyon lira tutarında kefalet desteği sağlandı.