Bakanlık açıkladı: Merkezi yönetim bütçesi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre nisanda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,9 artarak 1 trilyon 186 milyar 164 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 34,7 yükselerek 1 trilyon 524 milyar 891 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 artışla, 5 trilyon 191 milyar 546 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 40 yükselerek 5 trilyon 950 milyar 322 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, nisanda 338 milyar 727 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 758 milyar 776 milyon lira açık verdi.

