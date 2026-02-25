Bakanlık açıkladı: Yağışlar su kaynaklarına ve tarımsal üretime olumlu yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak ayına ilişkin iklim ve sulama izleme istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde yağışlar, son dönemde normaline ve geçen yıl yağışlarına göre artış gösterdi.

Bu kapsamda ocakta ortalama 135 milimetre yağış alan Güneydoğu Anadolu'da 14, ortalama 62,5 milimetre yağış kaydedilen İç Anadolu'da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Bu durum, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir tabloyu beraberinde getirdi.

Tüm bölgelerde yağışların hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin belirgin şekilde üzerinde olmasıyla özellikle 2025'e kıyasla ülke genelinde güçlü bir toparlanma yaşandığını gösterdi.