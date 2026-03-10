Bakanlık bayram öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor!

Bakanlık tarafından; denetimler kapsamında haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere idari para cezası uygulanırken, incelemelerin aralıksız süreceği bildirildi.

"1 AY ÖNCEKİ FİYATLA BUGÜNKÜ FİYATA BAKIYORUZ"

İstanbul'daki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe: "Biz sürekli denetim halinde olduğumuz için bu geldiğimiz yerin 1 ay önceki fiyatları elimizde var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde biz o günkü fiyatları elimize alıyoruz, bugünkü fiyatları alıyoruz. O ikisi arasındaki belli bir fark var mı yok mu, varsa ne kadar ona bakıyoruz. Bununla ilgili fiyat etiketi üzerinde bir eksikliği varsa işletmelerimizde, her bir işlem için 3 bin 973 lira tutarında idari işlem tesis ediliyor. Haksız fiyat tespit etmişsek de o da 180 bin 617 lira minimum taban fiyat olarak böyle başlıyoruz. Daha öncesi varsa veya mükerrerliği, geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 liraya kadar üst limiti var. Stokçuluk tespit edilmesi halinde ise 1 milyon 806 bin 177 liradan başlayıp 21 milyon 674 bin liraya kadar gidiyor. Malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz, özellikle iftar menülerini denetliyoruz. Biliyorsunuz 30 Ocak 2026'da Bakanlığımızın talimatıyla kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti gibi uygulamalar kaldırıldı. Çok şükür piyasada da ciddi anlamda bir uyum gösterildi buna. Birkaç uymayan gördük, onlara da idari işlem tesis ettik. Bu restoranlara girmeden önce fiyat etiketinin, menünün işletmelerin dışında olması lazım vatandaşlarımızın tercih hakkını kullanabilmeleri için. Onlara dikkat ediyoruz" diye konuştu.