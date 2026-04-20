Bakanlık gıda güvenliği denetimlerini artırdı: 2 bin 345 parti gıda ürünü ifşa etti

YENİ KAMUOYU DUYURU SİSTEMİ DEVREDE

Yeni oluşturulan gıda kamuoyu duyuru sistemi kapsamında 2 bin 55 taklit veya tağşiş ürün ile 290 sağlığa zararlı ürün olmak üzere toplam 2 bin 345 parti ürün, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" üzerinden kamuoyuna açıklandı.

2024 yılı sonunda ise sistem üzerinden 880 taklit/tağşiş ürün ve 180 sağlığa zararlı ürün olmak üzere toplam 1060 parti ürün paylaşılmıştı.

DENETİM SAYISI VE YAPTIRIMLAR ARTTI

Bakanlığın resmi gıda kontrol sayısı 2024'e kıyasla 35 bin 827 artarak 1 milyon 365 bin 585'e yükseldi. Denetimlerde 33 bin 680 idari para cezası uygulanırken, 593 dosya savcılığa iletildi.

ALO 174'E BAŞVURULAR YÜKSELDİ

Tüketicilerin gıda ihbar ve şikayetlerini ilettiği ALO 174 Gıda Hattı'na başvurular da arttı.

2024 yılında 108 bin 484 olan başvuru sayısı, 2025'te 149 bin 72'ye çıktı. Yapılan tüm başvurular sonuçlandırılırken, 9 bin 158 başvuru sonucunda cezai işlem uygulandı.

ALO 174 WhatsApp ihbar hattına ise aynı dönemde 9 bin 390 başvuru geldi ve tamamı sonuçlandırıldı. Bu başvuruların 958'i için yaptırım kararı verildi.