Bakanlık gıda güvenliği denetimlerini artırdı: 2 bin 345 parti gıda ürünü ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretimden tüketime kadar tüm aşamalar düzenli olarak resmi kontrollerden geçiriliyor.
2025 yılı içinde 39 gıda kontrol laboratuvarı, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nda toplam 256 bin 339 numune analizi gerçekleştirildi.
81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM
Gıda işletmelerinin mevzuata uygunluğu ve hijyen şartlarını karşılayıp karşılamadığına yönelik olarak 81 ilde ilk kez eş zamanlı şekilde 300 bin sektörel gıda denetimi yapıldı.
YENİ KAMUOYU DUYURU SİSTEMİ DEVREDE
Yeni oluşturulan gıda kamuoyu duyuru sistemi kapsamında 2 bin 55 taklit veya tağşiş ürün ile 290 sağlığa zararlı ürün olmak üzere toplam 2 bin 345 parti ürün, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" üzerinden kamuoyuna açıklandı.
2024 yılı sonunda ise sistem üzerinden 880 taklit/tağşiş ürün ve 180 sağlığa zararlı ürün olmak üzere toplam 1060 parti ürün paylaşılmıştı.
DENETİM SAYISI VE YAPTIRIMLAR ARTTI
Bakanlığın resmi gıda kontrol sayısı 2024'e kıyasla 35 bin 827 artarak 1 milyon 365 bin 585'e yükseldi. Denetimlerde 33 bin 680 idari para cezası uygulanırken, 593 dosya savcılığa iletildi.
ALO 174'E BAŞVURULAR YÜKSELDİ
Tüketicilerin gıda ihbar ve şikayetlerini ilettiği ALO 174 Gıda Hattı'na başvurular da arttı.
2024 yılında 108 bin 484 olan başvuru sayısı, 2025'te 149 bin 72'ye çıktı. Yapılan tüm başvurular sonuçlandırılırken, 9 bin 158 başvuru sonucunda cezai işlem uygulandı.
ALO 174 WhatsApp ihbar hattına ise aynı dönemde 9 bin 390 başvuru geldi ve tamamı sonuçlandırıldı. Bu başvuruların 958'i için yaptırım kararı verildi.