Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etti! Köfte, sucuk, baharat... Yasaklı boya kullanmışlar

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Yapılan son testlerde organik ürünler, bal, yoğurt, köfte, sucuk ve baharatta hile yapıldığını tespit etti. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede köfte, sucuk ve baharatta yasaklı boya kullanılması dikkat çekti.