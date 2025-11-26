Bakanlık harekete geçti: Çin menşeli sağlık ekipmanlarına damping soruşturması

Soruşturma dönemine ilişkin yapılan incelemeler, 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2025 arasında Çin menşeli ithalatın hem hacim hem de pazar payı açısından artış gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, 2024 yılı ile 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 arasındaki dönemde, ithal ürünlerin birim fiyatlarının yerli üreticilerin satış fiyatlarının altında kaldığı ve bu durumun genel olarak fiyat baskısı oluşturduğu belirlendi.

Yerli üretim cephesinde; üretim hacmi, satışlar, kârlılık, stok seviyesi, istihdam, kapasite kullanımı ve pazar payı gibi temel göstergelerde olumsuz gelişmeler yaşandığı tespit edildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, sunulan bilgi ve belgelerin yeterli olduğunu değerlendirerek soruşturma açılmasına karar verdi. Tebliğin yayımıyla birlikte süreç resmen başlamış oldu. Soruşturma süreci, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.