Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: 4 ayda 34,2 milyar TL’lik yakalama!

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ocak-Nisan 2026 döneminde ülke genelinde toplam 2 bin 264 operasyon gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış gösteren operasyonlarda; 9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik-elektronik eşya ve 459 bin 539 adet tıbbi malzeme yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar geniş kapsamlı kaçak eşya ele geçirildi.
Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda da önemli bir artış yaşandı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılı Nisan ayında 572 farklı operasyonda toplam 12 milyar 359 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 216 artış anlamına geliyor.
Nisan ayındaki operasyonlarda 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt ve 208 araç ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesi kapsamında, özellikle çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını ve ülke ekonomisini korumak amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi.