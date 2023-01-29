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Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlık kısa film yayımladı: Yarınlara sahip çıkmak için 'ATMA!'
Giriş Tarihi: 29.1.2023 12:06

Bakanlık kısa film yayımladı: Yarınlara sahip çıkmak için 'ATMA!'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından “Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ‘Ortak Evimiz Dünyamız’a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın” mesajının verildiği “Atma!” adlı bir kısa film yayımladı.

Bakanlık kısa film yayımladı: Yarınlara sahip çıkmak için ’ATMA!’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından çevre bilincinin oluşturulması için hazırlanan "Atma" adlı kısa filmi resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Filmde "Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem 'Ortak Evimiz Dünyamız'a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın" mesajları veriliyor.

Kısa filmde insanlar tarafından bilinçsizce doğaya atılan çeşitli atıkların çevreyi kirlettiği, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği anlatılıyor.

" 'HEM ORTAK EVİMİZ DÜNYAMIZ'A HEM DE ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARINA SAHİP ÇIKIN"

Atıklar nedeniyle doğamızın tehlikede olduğuna dikkat çekilen kısa filmin sonunda insanların el birliği içerisinde gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için duyarlı olmaları gerektiği de vurgulandı.

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Bakanlık kısa film yayımladı: Yarınlara sahip çıkmak için 'ATMA!'
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