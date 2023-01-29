Bakanlık kısa film yayımladı: Yarınlara sahip çıkmak için ’ATMA!’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından çevre bilincinin oluşturulması için hazırlanan "Atma" adlı kısa filmi resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Filmde "Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem 'Ortak Evimiz Dünyamız'a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın" mesajları veriliyor.