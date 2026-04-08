Bakanlık ve OPET arasında "çevre temizliği" protokolü

Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü" kapsamında Türkiye 'nin her bölgesinde seçilecek 7 ilde kara yolu kenarlarındaki ceplerde çevre temizliği etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor

Bakanlıktaki imza töreninde konuşan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve bakanlıkça yürütülen Sıfır Atık hareketiyle geri kazanım oranının yüzde 37,5'e çıkarıldığını belirtti.

Bu oranı 2035 yılında yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Turan, 90 milyon ton atığın geri dönüştürüldüğünü ve ekonomiye 365 milyar lira kazandırıldığını söyledi.

Turan, bu geri kazanım sayesinde şu andaki orman varlığının yarısı oranında, yaklaşık 617 milyon ağacın kurtarıldığına dikkati çekerek, "Ayrıca, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer bir suyu tasarruf ettik. Akaryakıt tasarrufu olarak baktığımızda ülkemizdeki kayıtlı motorlu taşıtların bir yıldaki tükettiği akaryakıta eşdeğer bir akaryakıtı da tasarruf etmiş olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin petrol ve türevi ürünlerde büyük oranda dışa bağımlı olduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"OPET ve Koç Grubu'nun birçok sosyal sorumluluk projesine katkı verdiğini biliyoruz. Sıfır Atık konseptine uygun olarak, OPET'in sorumluluğundaki petrol istasyonlarında evsel atıklar ile bazı endüstriyel atıkların ayrı toplanmasına yönelik girişimlerin yanı sıra, yine bu tesislerde çalışanlara sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimler de Bakanlığımızla işbirliği içinde karşılıklı olarak yürütülecek."

Konuşmanın ardından Turan ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle akaryakıt tesislerinde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Ayrıca sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin her bölgesinde seçilecek 7 ilde kara yolu kenarlarındaki ceplerde çevre temizliği etkinlikleri düzenlenmesi, toplanan atıklarla "Sıfır Atık Yolu" ve "Sıfır Atık Duvar" gibi konsept uygulamalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.