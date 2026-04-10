Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ekonomi Haberleri Bakanlık zirai don riskine karşı teyakkuzda
Giriş Tarihi: 10.04.2026 08:33

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

AA
  • ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, zirai don riskine karşı sahada teknik destek ve yönlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Üreticilerin zirai don riskine ilişkin bilgilendirildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik verilere göre 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz sahada teknik destek ve yönlendirmelerine devam ediyor. Kültürel mücadele ve hibe desteklerimizle don riskini minimize ediyoruz. Olası olumsuzluklarda vakit kaybetmeden il veya ilçe müdürlüklerimize veya TARSİM kanallarına müracaat etmeyi unutmayın."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz