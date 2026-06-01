Bakanlıktan ’863 milyon TL ceza’ iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı, söz konusu cezanın iddia edildiği gibi 863 milyon TL değil, 863 bin 580 TL olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre Reklam Kurulu'nun 09 Nisan 2026 tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili firmaya idari para cezası ile birlikte reklamların durdurulması yaptırımı uygulandı.

Bakanlık, kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekerek, idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiğini de hatırlattı.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde 2026 yılı için uygulanabilecek üst limitlerin televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 TL'ye, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 TL'ye, açık hava ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.

Öte yandan, verilen durdurma kararına uyulmaması halinde idari para cezalarının yeniden uygulanabileceği ifade edildi. Bakanlık, yanlış ve teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

