Bakanlıktan bayram öncesi dolandırıcılık uyarısı: Sahte mesaj ve bağış kampanyalarına dikkat!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle dini duyguların istismar edildiği sahte kurban bağışı ve yardım toplama girişimlerinin arttığına dikkat çekildi. Dolandırıcıların kısa mesajlar aracılığıyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" benzeri bağlantılar gönderdiği, telefon aramalarıyla ise sahte bağış taleplerinde bulunduğu ifade edildi.

Bayram döneminde şehirler arası seyahatlerin yoğunlaşmasıyla birlikte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerinin de dolandırıcılık yöntemlerine konu olduğu belirtildi. Vatandaşlara gönderilen mesajlarda "geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız" gibi ifadeler kullanılarak sahte ödeme sayfalarına yönlendirme yapıldığı ve bu yöntemlerle banka ile hesap bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi.