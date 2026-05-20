Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlıktan bayram öncesi dolandırıcılık uyarısı: Sahte mesaj ve bağış kampanyalarına dikkat!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:42 Son Güncelleme: 20.05.2026 09:00

Bakanlıktan bayram öncesi dolandırıcılık uyarısı: Sahte mesaj ve bağış kampanyalarına dikkat!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığını belirten Ticaret Bakanlığı, vatandaşları sahte bağış kampanyaları, oltalama saldırıları ve yanıltıcı ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle dini duyguların istismar edildiği sahte kurban bağışı ve yardım toplama girişimlerinin arttığına dikkat çekildi. Dolandırıcıların kısa mesajlar aracılığıyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" benzeri bağlantılar gönderdiği, telefon aramalarıyla ise sahte bağış taleplerinde bulunduğu ifade edildi.

Bayram döneminde şehirler arası seyahatlerin yoğunlaşmasıyla birlikte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerinin de dolandırıcılık yöntemlerine konu olduğu belirtildi. Vatandaşlara gönderilen mesajlarda "geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız" gibi ifadeler kullanılarak sahte ödeme sayfalarına yönlendirme yapıldığı ve bu yöntemlerle banka ile hesap bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

"BİLİNMEYEN BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN" UYARISI

Ticaret Bakanlığı, dolandırıcılık mağduru olunmaması için kişisel veri, hesap bilgisi ve şifrelerin bilinmeyen kişilerle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Resmî işlemlerin yalnızca kurumların kendi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Kredi kartı aidatınızı geri alın", "Dosya masrafı iadesi", "Devlet destekli kredi hazır" gibi vaatlerle gönderilen bağlantılar üzerinden zararlı yazılım yüklenebileceği ve bankacılık bilgilerinin ele geçirilebileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

OLTALAMA SALDIRILARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Bakanlık, "phishing" olarak bilinen oltalama yöntemlerine karşı şu uyarılarda bulundu:

Bilinmeyen numaralardan gelen mesaj ve e-postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı,

Sahte banka sitelerine karşı internet adresleri dikkatle kontrol edilmeli,

Şüpheli işlemlerde bankalarla hızlı şekilde iletişime geçilmeli,

Dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı.

DİJİTAL CÜZDAN VE GÜVENLİ ÖDEME VURGUSU

Ürün ve hizmet ödemelerinde kişisel hesaplara para göndermek yerine güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerektiği belirtilirken, dijital cüzdanların korunmasının önemine dikkat çekildi.

GENÇLER VE YAŞLILAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Açıklamada, gençlerin sosyal medya üzerinden kurulan tuzaklara, ileri yaş grubundaki vatandaşların ise panik oluşturan telefon aramalarına karşı daha savunmasız olduğuna işaret edildi.

Özellikle oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığıyla çocukların hedef alınabildiği belirtilerek ebeveynlerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, finansal işlemler başta olmak üzere tüketicileri korumaya yönelik denetim ve tedbirlerin sürdürüldüğünü belirterek kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
