Bakanlıktan bayram öncesi ’fahiş fiyat’ denetimi: Mısır Çarşısı mercek altında!

SON 3 GÜNDE 311 İŞLETMEYE 1 MİLYON 914 BİN LİRA CEZA

İstanbul genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 22 ekip ve 50 personel görev alırken başta temel gıda ürünleri olmak üzere gıda toptancıları, otogarlar ve yol üstü tesislerde denetimlerin sıklaştırıldığı aktarıldı. 14 Mayıs itibariyle yoğunlaştırılan denetimlerde Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 637 işletmenin denetlendiği, aykırılık tespit edilen 66 firma hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi. Öte yandan, alışveriş merkezleri, semt çarşıları ve gıda toptancılarına yönelik son üç günde yapılan denetimlerde 311 işletme ve 49 bin 927 ürünün kontrol edildi. Tespit edilen 482 aykırılık nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 914 bin 986 lira ceza yazıldı. Bayram tatili sonuna kadar denetimlerin otogarlar, yol üstü tesisler, marketler, kuru gıda halleri ve perakende satış noktalarında aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

'BURADAKİ, TEMEL HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR EDİLMEMESİNİ SAĞLAMAK'

Mısır Çarşısı'nda gerçekleştirilen denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak, Kurban Bayramı öncesi yine piyasa denetimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için, onların ekonomik menfaatlerini korumak için şehrimizde, diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşlarımızın memleketlerine giderken yol boylarında alışveriş yaptıkları dinlenme tesislerinde aynı anda denetim yapıyoruz. Buradaki, temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak. O açıdan başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Birazdan da denetimini gerçekleştireceğimiz bu tarihi çarşıda, bizim daha önceki aylarda da aldığımız ürünlerin fiyatları var. Bugünkü fiyatlarla biz o günkü fiyatları karşılaştırıp aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makul bir artış yoksa da bunları değerlendirip Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza gönderiyoruz. Yine bayram öncesi diye indirimli alışverişlerde, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım, onları kontrol edeceğiz. Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız. Yaklaşık 14 Mayıs'tan beri biz bayram denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bayrama kadar da bu denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz" dedi.