Bakanlıktan dijital ortamda 3 bin 40 zararlı içeriğe müdahale

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı içeriklere müdahale edilirken, riske maruz kaldığı belirlenen çocuklara da psikososyal destek sağlanıyor

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği veya karşılaştığı olumsuz içerikler ve riskler yakından izleniyor.

Takip sürecinin ardından, internet ortamı ve sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki, ihmal, istismar ve suç unsuru içeren içeriklere yönelik engelleme ve kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik de psikososyal destek sağlanıyor.

KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Sosyal Medya Çalışma Grubu, bu süreçte adli mercilerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile iş birliği yapıyor.

Çalışma Grubu tarafından, dijital ortam ve sosyal medyada aile ve toplum yapısını zedeleyen, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler tespit ediliyor.

Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Çalışma Grubu aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 136, bugüne kadar toplam 3 bin 40 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulunuldu.