Bakanlıktan fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi: 631 milyon TL ceza kesildi!

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

2026 yılı içinde stokçuluk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yapılan incelemelerde 15 bin 409 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırılık tespit edilen 1.571 kişi ve işletmeye toplam 193,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin önemli bir bölümü Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bu kapsamda uygulanan cezaların sektörlere göre dağılımı ise şöyle oldu: